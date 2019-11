"Pokazali UE środkowy palec". Niemiecka prasa o polskim rządzie

Pomimo krytycznych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE, rząd w Warszawie zapowiada kontynuację reform sądownictwa, pokazując tym samym Brukseli środkowy palec - pisze "Sueddeutsche Zeitung". O sprawie donoszą też inne tytuły zza Odry.

"Trybunał Sprawiedliwości UE całkowicie słusznie stanął we wtorek w obronie niezawisłości polskich sędziów" - pisze Florian Hassel w "Sueddeutsche Zeitung" komentując w środę wyrok TSUE. Sędziowie w Luksemburgu orzekli, że Polska złamała prawo unijne w sprawie zasad przechodzenia polskich sędziów w stan spoczynku.

"To nie pierwszy i z pewnością nie ostatni wyrok TSUE piętnujący polską 'reformę sądownictwa' jako zagrożenie, a nawet likwidację państwa prawa" - uważa autor komentarza. Pomimo tego, rząd w Warszawie kontynuuje reformy. Faktyczny szef rządu Jarosław Kaczyński potwierdził niedawno, że chce zburzyć sądy będące ostatnimi bastionami niezależności - przypomina Hassel.

Zausznicy Kaczyńskiego do TK

Po wygranych wyborach parlamentarnych Kaczyński "scementował partyjną kontrolę nad będącym zaledwie atrapą Trybunałem Konstytucyjnym" - czytamy w "SZ". Wkrótce do tego gremium zostanie wysłanych dwoje zauszników Kaczyńskiego, którzy odegrali brzydką rolę w atakach na państwo prawa - służący wszystkim reżimom były prokurator Stanisław Piotrowicz i profesor prawa Krystyna Pawłowicz, która nazwała flagę UE szmatą.

Symboliczne zwycięstwo

Jak dodaje, w przypadku orzeczeń dotyczących "ataku polskiego rządu na państwo prawa" powtarza się po części to, co dało się zauważyć, gdy Komisja Europejska próbowała za pomocą środków prawnych powstrzymać ingerencje węgierskiego rządu w wymiar sprawiedliwości. "To w najlepszym razie dobrze wyglądające symboliczne zwycięstwo" - pisze "FAZ".