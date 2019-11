TSUE w sprawie sądów powszechnych. "Polska złamała prawo unijne"

Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu stwierdził we wtorek, że Polska złamała prawo unijne ws. zasad przechodzenia polskich sędziów w stan spoczynku. Polskie przepisy do unijnego trybunały zaskarżyła Komisja Europejska.

Wtorkowa decyzja krytycznie odnosi się do ustawy o ustroju sądów powszechnych z lipca 2017 r. Zgodnie z nią wiek przejścia w stan spoczynku dla sędziów sądów powszechnych, sędziów Sądu Najwyższego i prokuratorów został obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Wcześniej wiek emerytalny był zrównany do 67 lat (bez względu na płeć).

Według luksemburskiego sądu doszło do uchybienia prawa, w związku z czym Polska musi jak najszybciej zastosować się do wtorkowego orzeczenia. Jeśli polski rząd nie wykona takiego kroku, otworzy to drogę wprost do sankcji finansowych.