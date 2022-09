Pojednanie,wpadanie w objęcia i pluszowy miś. Czułe gesty podczas hołdu dla Królowej Elżbiety II

Serdeczny gest wsparcia dla Meghan Markle

Przybycie do Wielkiej Brytanii był dla księżnej Sussex sytuacją stresującą. Aby dodać sobie otuchy, szła za rękę ze swoim mężem księciem Harrym, ale w pewnym momencie przydarzyło się coś, co sprawiło, że całe zdenerwowanie z niej uszło. 14-letniej dziewczynce udało się zamienić z księżną kilka słów. W pewnym momencie nastolatka zapytała, czy mogą się przytulić. Słynąca ze swojej niechęci do sztywnej etykiety Meghan Markle nie zastanawiała się ani chwili. Serdeczny uścisk szybko zachwycił wszystkich, a nagranie z tego wzniosłego momentu krąży w mediach, zdobywając coraz większą popularność.