Zamachy na królową Elżbietę II. Jej życie było zagrożone

Zmarła 8 września 2022 roku królowa Elżbieta II przeszła do historii jako najdłużej panująca monarchini w Wielkiej Brytanii. Na tron wstąpiła w wieku 26 lat. Jej koronację świętował cały świat. Była to uroczystość, którą po raz pierwszy w historii transmitowano w telewizji. W trakcie sprawowania urzędu królowa odbyła ponad 250 zagranicznych podróży. Była uwielbiana przez tłumy, ale jej życiu nie raz zagrażało niebezpieczeństwo. Zamachów na królową Elżbietę II było co najmniej kilka. Kto czyhał na życie władczyni?