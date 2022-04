Pogrzeb Madeleine Albright. Biden wspominał swoją podróż do Polski

W końcu zwracając się do Billa Clintona, przeszedł do wizyty w Warszawie. - Pamiętam Bill, że też tam przemawiałeś. Na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie mieściło się 500, 600 osób. Byli to głównie Polacy i Ukraińcy. Jestem przekonany, że wielu z nich mówiło po angielsku, ale nie był to ich pierwszy język. Gdy wspomniałem o Albright, rozległy się ogromne brawa. Wszyscy zaczęli po prostu bić brawo. To było spontaniczne. Jej imię nadal jest synonimem tego, czym jest Ameryka, która walczy o dobro na świecie - dodał prezydent USA.