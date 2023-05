Emocje wzięły górę na pogrzebie Kamilka. Padły oskarżenia

To trudnej sytuacji doszło już pod koniec uroczystości. Rodzina chłopca została przy grobie do końca. Kilka osób, które podchodziły do miejsca pochówku Kamilka, rzucało agresywne oskarżenia wobec biologicznego ojca dziecka, oskarżając go o śmierć chłopca, choć 8-latek mieszkał z matką. Inni ludzie krzyczeli, aby nie prowokować awantury nad grobem.