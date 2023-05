"Kamilek pragnął miłości". Tłumy przyszły pożegnać skatowanego 8-latka

Pogrzeb dziecka rozpoczął się w sobotę o godz. 13 na cmentarzu Kule przy ul. Cmentarnej 47 w Częstochowie. Rodzina chłopca przed uroczystościami zaapelowała, by na pogrzeb nie przynosić zabawek dla rodzeństwa. Bliscy wyjaśnili, że w tej chwili nie ma możliwości, aby zostały one przekazane do ośrodka, w którym znajdują się dzieci.