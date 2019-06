Pogoda znów groźna. Gwałtowne burze z gradem i upały na początek wakacji

Wracają gwałtowne burze z gradem i zagrożenie trąbami powietrznymi. Pogoda może popsuć apele kończące rok szkolny, a prognoza na czerwcowy weekend nie pozostawia złudzeń: czekają nas upały, a po nich nawałnice.

Pogoda. Strefa burz i ulew w środę wczesnym popołudniem (NOAA/wxcharts/twitter.com/screen)

Wracają męczące upały. - Między wyżem na wschodzie a niżem znad zachodniej Europy szerokim strumieniem popłynie do nas bardzo ciepłe powietrze zwrotnikowe, które już we wtorek na zachodzie województwa lubuskiego przyniesie temperaturę osiągającą 30 st. C - wyjaśnia ekspert pogodowy Jarosław Turała.

Najniższe wskazanie na termometrach zobaczymy na Suwalszczyźnie: 23 st C. Padać może tylko na południowym wschodzie, a zagrzmi w Tatrach i Bieszczadach. Tam musimy być przygotowani na burze z porywami wiatru do 80 km/h i lokalnymi ulewami.

Niestety w środę - w dniu zakończenia roku szkolnego - strefa burz obejmie już niemal całą Polskę.

Możliwe są lokalne nawałnice z wiatrem sięgającym 90 km/h, gradobicia oraz ulewy do 20 l/m kw. pow. Zanim jednak lunie i zagrzmi, w środę znów będziemy narzekać na upały. Na Podkarpaciu termometry pokażą ponad 32 st. C, a "najchłodniej" będzie na Suwalszczyźnie: 26 st. C.

Pogoda w Boże Ciało i pierwszy dzień wakacji będzie jeszcze bardziej gwałtowna, a przez to nieprzyjemna.

IMGW/pogodynka.pl/screen Podziel się

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie ostrzeżeń zakłada wydanie w czwartek alertów przed burzami we wszystkich województwach. W środę komunikatów mogą spodziewać się mieszkańcy Polski środkowej i wschodniej (tam popołudniowe zjawiska będą najbardziej gwałtowne) oraz Pomorza Zachodniego.

Pogoda w Boże Ciało: upalnie i burzowo

W czwartek i piątek będzie jeszcze goręcej: od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Podkarpaciu. To oznacza, że burze mogą być lokalnie bardzo gwałtowne. Jak wyjaśniają synoptycy TVN Meteo, podczas wyładowań spadnie do 20 l/ m kw. deszczu, miejscami możliwy jest grad, a porywy wiatru sięgną 80 km/h.

Z obecnych modeli pogodowych wynika, że burzowe będą też dwa kolejne dni. Ochłodzi się tylko na północnym zachodzie: w sobotę na Nizinie Szczecińskiej na termometrach zobaczymy tylko 21 st. C. Na Podkarpaciu będzie nadal jednak ponad 33 st. C w cieniu.