Zabetonowane miasta. "Widzimy nasze błędy"

Miliony złotych za tysiące metrów kwadratowych bruku, kilka ławek i fontannę – tyle średnio wydają miasta na rewitalizacje rynków i centralnych placów miasta. Tyle, że efektem większości tych inwestycji jest brak najbardziej witalnego elementu krajobrazu – zieleni.

Kiedyś zadrzewione, ocienione miejsca zastąpiły betonowe pustynie. Miejsca te są szczególnie uciążliwe w tak upalne dni, jak teraz. Zamiast zachęcać mieszkańców i turystów do odpoczynku i spędzenia czasu na powietrzu, zniechęcają i potwierdzają zasadę, że jak wypoczynek, to koniecznie za miastem.

Ząbkowice Śląskie. "Zieleń wróci"

Ząbkowicki ratusz nie podaje konkretnej daty rewitalizacji. Zapewnia, że to priorytet na najbliższe lata. – Wrócimy do wyglądu rynku sprzed kilkudziesięciu lat. To inicjatywa urzędu i burmistrza, która wynika z wielu rozmów z mieszkańcami. Ci, z którymi rozmawiamy wspominają, jak to było kiedyś. Wspominają słynny zielony okrąglak, który stał w samym środku rynku. Był tam kiedyś kiosk, jakaś kawiarnia, jak to bywało za komuny – przypomina Moderski.