Pogoda. Wtorek słoneczną przerwą. Od środy będzie gorzej

Pogoda na wtorek 6 października zapowiada się słoneczna. Deszcz spadnie tylko w niektórych regionach kraju. Zaobserwujemy też niewielkie ochłodzenie.

Pogoda we wtorek 6 października wielu może poprawić humor. Po deszczach i burzach, które od niedzieli przewijały się nad większością kraju, na polskim niebie zaświeci słońce.

Pogoda. Wtorek będzie słoneczny, ale chłodny

Deszcz pojawi się w zaledwie kilku regionach kraju. Jak informuje serwis twojapogoda.pl, przelotne opady spodziewane są m.in. w pasie Pomorza, a także na południu kraju.

Pogoda we wtorek przyniesie nam także ochłodzenie. Najmniej termometry wskażą w Zielonej Górze - tam tylko 14 st. Celsjusza. Najcieplej będzie z kolei w rejonie Rzeszowa, gdzie słupki rtęci wskażą około 20 st. C. Średnia temperatura w Polsce wyniesie we wtorek około 17 st. C.

Pogoda. Wtorek wietrzny, wzrośnie ciśnienie

Ochłodzenie przyjdzie wraz z porywami wiatru, który miejscowo może osiągnąć prędkość nawet do 50 km/h. To, co ważne, to fakt, że w górach nie będzie on tak silny, co umożliwi bezpieczną turystykę w wyższych partiach.

Pogoda przyniesie nam także wyższe ciśnienie. To się ustabilizuje i we wtorek w południe wyniesie około 1002 hPa na zachodzie kraju. W centrum i na północy będzie to 1011 hPa.

Poprawie ulegną też warunki biometeorologiczne, dzięki czemu będziemy spokojniejsi, a nasze samopoczucie powinno ulec poprawie.

Pogoda. Wtorek przerwą w opadach. W środę znów gorzej

Pogoda po wtorkowej przerwie ulegnie jednak ponownemu pogorszeniu. W środę synoptycy przewidują powrót zachmurzenia. Późnym popołudniem może też padać. Opady zapowiadane są na południowym wschodzie oraz północnym zachodzie.

Temperatura będzie podobna do tej zapowiadanej na wtorek. Termometry w środę wskażą od 14 do 19 st. Celsjusza.

Źródło: twojapogoda.pl