Pogoda. Weekend zapowiada poprawę. Wkracza wyż Xandra. Dmuchnie hiszpańskim powietrzem

Pogoda. Prognozy są optymistyczne. Wkracza wyż Xandra, który przyniesie słońce i wyższe temperatury. Wygląda na to, że do Polski wraca lato. W przyszłym tygodniu dmuchnie hiszpańskim powietrzem.

Pogoda na weekend. Nad Polską niż Quinctilus

Jak to z niżami bywa i Quinctilus’owi towarzyszyć będą fronty atmosferyczne, które w sobotę prawie w całym kraju, a w niedzielę na południu i na wschodzie przyniosą pogodę w tzw. "kratkę”, czyli chmury kłębiaste przeplatać będą się z promieniami słońca. Od czasu do czasu popada przelotny deszcz oraz pojawiać będą się burze - prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa.

Pogoda. Xandra przyniesie poprawę

Pogoda. Ostrzegamy przed burzami z gradem

Uważajmy w sobotę na zachodzie i południu kraju (w pasie od Lubuskiego i Dolnego Śląska przez Opolszczyznę i Śląsk po Małopolskę i Podkarpacie), bo tutaj burze będą gwałtowne z ulewnym deszczem do 10-20 litrów/m2 i niebezpiecznym, porywistym wiatrem do 60-70 km/h. Możliwy będzie także grad.

Pogoda. Będzie cieplej

Podczas weekend w kraju będzie w miarę ciepło, bo termometry wskażą od 20 stopni na wschodzie i w centrum do 25 stopni na zachodzie kraju. Poranki będą jeszcze nadal dość rześkie z temperaturą od 10 do 14 stopni. Tylko na Mazurach i Suwalszczyźnie nad ranem temperatura będzie spadać nieco poniżej 10 stopni.

Pogoda na przyszły tydzień

Do środy temperatura wahać się będzie od 22 do 25 stopni. Dopiero od czwartku, kiedy z południowego zachodu dmuchnie "hiszpańskim”, ciepłym powietrzem. W pasie południowym (na południe od linii Słubice-Terespol) temperatura podskoczy i przekroczy 25. kreskę, a miejscami dobijać będzie do 30 stopni. Natomiast na północy termometry pokażą od 22 do 25 stopni.