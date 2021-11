Pogoda. Weekend będzie pochmurny, wietrzny i pokropi deszcz

Pogoda. Będzie mocno wiało

Oddziaływanie głębokiego układu niżowego znad północno-zachodniej Rosji sprawi, że nad Polską utrzymywać się będzie dość spory gradient baryczny, co przyczyni się do wzrostu prędkości wiatru. Zatem uważajmy, bo w sobotę w całym kraju spodziewane są porywy wiatru do 40-60 km/h, a w pasie wybrzeża nawet do 70 km/h. Dopiero w niedzielę prędkość wiatru zacznie powoli słabnąć, ale i tak w porywach powieje jeszcze do 40 km/h.