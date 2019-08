Pogoda w Tatrach mocno niepewna. Uwaga na burze

Tatry. Pogoda będzie sprzyjać górskim wycieczkom, ale zdecydowanie porannym. W drugiej połowie dnia nad Tatrami zaczną się pojawiać chmury. Trzeba uważać na burze.

Pogoda w Tatrach może zmienić się oczywiście z godziny na godzinę. Mimo to koniecznie przed wyjściem w góry trzeba sprawdzić prognozy. A te zapowiadają na ostatni tydzień wakacji pogodę w kratkę.

Jak czytamy na portaltatrzanski.pl, we wtorek czeka nas na przemian słońce i deszcz. Możliwe będą przelotne burze. Temperatura w Zakopanem będzie wynosić 24 stopnie, nad Morskim Okiem 22. Wysoko w górach zdecydowanie chłodniej - na Kasprowym Wierchu 14, a na Rysach 11 stopni.

W czwartek od rana w Tatrach będziemy mogli się cieszyć bezchmurnym niebem. Chmury zasłonią niebo w drugiej połowie dnia. Wówczas także możemy spodziewać się burz. Temperatura będzie podobna do dni poprzednich.

W ostatni weekend wakacji pogoda w Tatrach będzie zachęcać do wycieczek, ale zdecydowanie z samego rana. Wówczas będzie jeszcze pogodnie. Potem zacznie się chmurzyć i spadnie deszcz. Trzeba uważać na popołudniowe burze.

Pogoda w Polsce w ostatnim tygodniu wakacji

Do czwartku pozostaniemy pod wpływem pogodnego wyżu o nazwie Corina, który przez tych kilka dni zadomowi się nad zachodnią Rosją, zatem do czwartku prawie w całej Polsce będzie pogodnie i słonecznie. Najwięcej Słońca będzie na wschodzie i w centrum, natomiast na północy, na zachodzie i na południu również słońca nam nie zabraknie, ale tutaj popołudniami na pogodnym niebie pojawiać będą się pojedyncze, wypiętrzone chmury kłębiaste Cumulonimbus, które przynosić będą punktowe opady przelotne deszczu i burze.

Jak tłumaczą synoptycy Cumulusa, Corina sprowadzi do nas parne i upalne masy powietrza, które sprawią, że popołudniowe i wieczorne burze (na północy, na zachodzie i na południu) będą gwałtowne z intensywnym, chwilami nawet ulewnym deszczem, porywistym wiatrem, a nawet z lokalnymi opadami gradu. Nie można wykluczyć również punktowych nawałnic z niszczycielskim wiatrem i ulewami powodującymi lokalne zalania i podtopienia.

Natomiast od piątku do niedzieli dostaniemy się pod wpływ zatoki niżowej związanej z niżem znad północnej Skandynawii i przez Polskę z zachodu na wschód przemieszczał będzie się pofalowany, chłodny front atmosferyczny, który przyniesie chmury, intensywniejsze opady przelotne deszczu i lokalne burze.

Pogoda. Temperatura

Do czwartku włącznie z południowego-wschodu i z południa znad Morza Czarnego i Bałkanów napływać będą do nas bardzo ciepłe, wręcz upalne masy powietrza.

We wtorek żar będzie lał się z nieba. Temperatura wzrośnie do 33 stopni. Jedynie na Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach temperatura nie dobije do 30 stopni. Na południu oraz na zachodzie niewykluczone popołudniowe opady deszczu i burze, podczas których możliwe są lokalne podtopienia.