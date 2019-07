Pogoda. Upał na zachodzie. Gorąco również w centrum i na południu. Nad morzem bez zmian

Upał da się dziś we znaki mieszkańcom Wrocławia. Na wysoką temperaturę trzeba będzie uważać również w Krakowie i Warszawie. Pogoda w piątek przyniesie również liczne burze. Szczególnie zagrożona będzie południowa i północna Polska.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pogoda przyniesie dziś upał i burze (WP.PL)

Jaka pogoda w Warszawie w piątek 26 lipca?

Podobnie jak w czwartek, dziś również powinno być ciepło i słonecznie. O godzinie 6 rano termometry odnotują 18 st. C. W kolejnych godzinach słupki rtęci będą rosły. W najcieplejszym momencie dnia zatrzymają się na 25 st. C, a odczuwalne będzie nawet 27 st. C. Na niebie przez zdecydowaną większość dnia występować będzie niewielkie zachmurzenie. Jedynie w godzinach 11-13 może ono wzrosnąć do umiarkowanego. Mieszkańcy Warszawynie powinni obawiać się dziś wiatru. Jego prędkość osiągnie maksymalnie 19 km/h.

Burzliwa pogoda w Krakowie

Po ciepłym i słonecznym czwartku, mieszkańcy Krakowa będą musieli uważać na burzliwą aurę. W piątek grzmieć oraz padać może w godzinach 11-16. Dzisiaj będzie też znacznie pochmurniej. Umiarkowane zachmurzenie ustąpi dopiero około godziny 17. Mimo pogorszenia aury nie powinny spaść temperatury. W piątek rano termometry odnotują 18-19 st. C, a odczuwalne będzie 20 st. C. Ciepło powinno być również po południu. Słupki rtęci zatrzymają się wtedy na 26. kresce, a temperatura odczuwalna osiągnie nawet 28 st. C. Biegacze i spacerowicze nie powinni obawiać się wiatru. Synoptycy prognozują, że jego prędkość nie przekroczy dziś 15 km/h.

Upał we Wrocławiu nie da o sobie zapomnieć

W piątek upał ponownie da się we znaki mieszkańcom Wrocławia. Ranek zapowiada się pochmurnie, ale bardzo ciepło. Termometry o godzinie 6 rano pokażą 20 st. C, a odczuwalne będzie nawet 21 st. C. O godzinie 8 rano zachmurzenie ustąpi miejsca słonecznej aurze. Od godziny 14 termometry będą wskazywały 28 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 30-31 st. C. Synoptycy nie prognozują na dziś silnego wiatru. Jego prędkość ma osiągnąć maksymalnie 14 km/h.

Kolejny słoneczny dzień w Gdańsku

Pogoda w Gdańsku przyniesie dziś dużo słońca, ale nie zaskoczy wysokimi temperaturami. O godzinie 6 rano termometry odnotują 16 st. C. Podobną wartość przyniesie temperatura odczuwalna. Nieco cieplej powinno być po południu. Od godziny 13 termometry będą wskazywały 21 st. C. Taką samą wartość przyjmie temperatura odczuwalna. Załamanie pogody może nastąpić wieczorem. Na niebie pojawią się wtedy burzowe chmury. Grzmieć może do godziny 22, a padać przestanie dopiero nad ranem. Wieczorem na sile przybierze również wiatr. Jego prędkość osiągnie wtedy nawet 24 km/h. Humory urlopowiczów pogorszy również wykwit sinic.

Słońce i niska temperatura w Kołobrzegu

Niestety pogoda w Kołobrzegu po raz kolejny pozostawi nieco do życzenia. Piątek zapowiada się słonecznie, ale bezchmurne niebo nie przełoży się na wzrost temperatur. O godzinie 6 rano termometry odnotują 18 st. C, a odczuwalne będzie 19 st. C. Nieco cieplej zapowiada się popołudnie. Słupki rtęci zatrzymają się wtedy na 22 st. C, a temperatura odczuwalna wzrośnie do 23 st. C. Spacerowicze i biegacze nie powinni obawiać się dziś wiatru. Jego prędkość osiągnie maksymalnie 14 km/h.