Burza i grad nadchodzą do Polski. Pogoda zaskoczy wiatrem i deszczem już w piątek, 26 lipca

Burza i grad wrócą do Polski już w piątek, 26 lipca. Pogoda zaskoczy w wiatrem i deszczem mieszkańców wschodniej części kraju.

Burza i grad nadchodzą do Polski

W piątek, 26 lipca przeważająca część Polski znajdzie się pod wpływem wyżu znad Bałtyku, który następnie przemieści się w stronę Zatoki Botnickiej. Burze z gradem wystąpią głównie na wschodzie kraju. Pierwszych wyładowań można spodziewać się już koło południa, ale szczytowa aktywność przypadnie na porę popołudniową. Należy zaznaczyć, że piątkowe burze będą miały tendencję do przemieszczania się z północnego zachodu na wschód. Na południowym wschodzie może wystąpić grad (nawet do 3 cm), wiatr do 80 km/h oraz opady deszczu do 30 mm. Mieszkańcy zachodniej części kraju w piątek mogą spodziewać się upałów, choć powietrze na tamtym obszarze będzie suche.