Pogoda. Fala upałów na zachodzie Polski. Żółte ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla pięciu województw na zachodzie Polski. Temperatury mogą w tych rejonach w czwartek osiągnąć nawet 34 stopnie C. Jeszcze goręcej jest we Francji. Belgii i Niemczech, gdzie przechodzi właśnie fala 40-stopniowych upałów.



Na zachodzie Polski temperatura o godz. 14.00 może osiągnąć nawet 32-34 stopnie C. Niewiele chłodniej będzie w centralnej Polsce, gdzie spodziewane są temperatury około 27-28 stopni C. Podobnie będzie na wschodzie kraju. Na północy i południu będzie około 25-27 stopni C. Za upalne masy powietrza, które napływają znad Hiszpanii odpowiada wyż Yvonne - informuje biuro prognoz Cumulus.