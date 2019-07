Pogoda. Uderzenie ciepła. Potem nagłe ochłodzenie. Polska będzie podzielona

Pogoda znów szaleje. Szykuje nam prawdziwy coller coaster. Polska podzieli się na dwie strefy. Upały dotrą jedynie na zachód. Potem nastąpi gwałtowna zmiana.

Taki rozkład napływu mas powietrza sprawi, że w środę w pasie zachodnim od woj. zachodniopomorskiego (poza wybrzeżem) przez lubuskie, zachodnią Wielkopolskę po Dolny Śląsk (poza Sudetami) i północno-zachodnią Opolszczyznę temperatura podskoczy do 31 kreski, a w Lubuskiem, głównie na obszarze pomiędzy Gubinem, Krosnem Odrzańskim, Zieloną Górą, Żarami i Żaganiem może nawet wzrosnąć do 32 stopni. Natomiast w pasie wschodnim i środkowym temperatura wahać się będzie od 21 stopni na południowym wschodzie i w pasie wybrzeża do 26 w centrum i na północnym wschodzie.