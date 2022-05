Pogoda. Prognoza pełna zmian. Tropikalny upał, ale i gwałtowne spadki

Pogoda. Nie tylko słońce, ale i temperatura będzie sprzyjać

Wraz z wędrówką Yannes po trajektorii Skandynawia-Bałkany zmianie ulegać będzie także cyrkulacja powietrza. I tak, w poniedziałek, kiedy Yannes będzie nad odległym Morzem Norweskim, a niż atlantycki pcha do nas będzie iberyjskie ciepło, odnotowujemy od 18/20 st. C na wschodzie do nawet 25/27 st. C na zachodzie.