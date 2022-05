Pogoda na poniedziałek. Zachód gorący, wschód dużo chłodniejszy

W temperaturze nadal utrzyma się wyraźny podział. Podczas gdy na północy i wschodzie możliwe są spadki do ok. 1-3 st. C, a przy gruncie do ok. -1 st. C, to na południowym zachodzie nie będzie mniej niż 10-11 st. C. W głębi kraju odnotujemy natomiast ok. 6-8 st. C. Wiatr z kierunków zmiennych, słaby i umiarkowany.