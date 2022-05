Pogoda może nas zaskoczyć. Przymrozki, a potem tropikalny upał

Wszystko na razie wskazuje na to, że tak będzie. W czwartek to gorące zwrotnikowe powietrze zacznie z zachody napływać do Polski. Słupek rtęci najpierw poszybuje do góry w woj. lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Tam termometry wskazywać będą nawet 26-28 st.C. Cieple masy powietrza dotrą także do centralnej Polski, gdzie również robi się ciepło - ok. 22 st. C.