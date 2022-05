Pogoda. W poniedziałek nawet 27 stopni, później gwałtowne ochłodzenie

Jednak zanim to połączenie nastąpi, to na jeden dzień nad Polskę swoim jęzorem (zatoką niżową) sięgnie niż rosyjski, którego front da się we znaki na południu kraju. Zatem we wtorek pogoda podzieli Polskę. I tak, w części południowej (poniżej linii Słubice-Kalisz-Łódź-Rzeszów) będzie się chmurzyć i popada deszcz, który na dodatek chwilami będzie nico intensywniejszy (do 5 do 8 l wody/m2). Natomiast w części północnej (powyżej linii Słubice-Rzeszów) utrzyma się ładna i w miarę słoneczne aura, z tym, że im bardziej na północny zachód, tym więcej będzie słońca i pogodnego nieba.