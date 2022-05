Pogoda. Ochłodzenie popsuje weekend. Nowa prognoza

W tych miejscach, jak i na Mazowszu oraz na Kujawach będzie najchłodniej, maksymalnie ok. 15-17 st. C. W głębi kraju spodziewamy się ok. 19-21 st. C, a na Śląsku, oraz lokalnie na Ziemi Łódzkiej temperatura sięgnie ok. 22-23 st. C. Odczucie chłodu spotęguje silny zachodni wiatr osiągający w porywach 50-60 km/h a na Wybrzeżu ok. 70 km/h.