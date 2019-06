Pogoda. Padnie rekord upałów? Już w poniedziałek ponad 30 st. C

To ostatnie godziny przed uderzeniem potężnych upałów, jakich dawno w Polsce nie było. W niedzielę wieczorem może jeszcze popadać na Podkarpaciu, ale od poniedziałku w całym kraju już tylko słońce. Z dnia na dzień skwar będzie coraz groźniejszy.

Pogoda. Już w poniedziałkowe popołudnie na południowym zachodzie może być ponad 30 st. C w cieniu (twitter.com/windy)

Do końca dnia w niedzielę niemal we wszystkich regionach będzie pogodnie i słonecznie. Jedynie na południowo-wschodnich i południowych krańcach kraju okresami będzie się mocniej chmurzyć, lokalnie popada, a po południu może także zagrzmieć - informują w prognozie dla Wirtualnej Polski synoptycy biura Cumulus.

W niedzielę do wieczora na południu będzie 24-26 st. C, a na północy 20-22 st. W całym kraju temperatura spadnie do12-14 st. C, a na Pomorzu nawet poniżej 10 st. C.

W poniedziałek od rana z upływem godzin będzie coraz cieplej. Na termometrach na południowym zachodzie zobaczymy maksymalnie 27 st. C w cieniu. Im dalej na północ tym większa szansa na komfort termiczny, a w Trójmieście i nad morzem będzie ok. 23 st. C. Nigdzie nie powinno padać.

We wtorek znów średnia temperatura będzie wyższa w całym kraju niż dzień wcześniej. Gorące powietrze dotrze już do centrum kraju i tylko we wschodnich województwach będą 23-24 st. C. W Dolnośląskiem i Lubuskiem będzie już 28-29 st. C w cieniu. W słońcu odczuwalna temperatura będzie znacznie wyższa.

Rekordów w pomiarach temperatury spodziewajmy się w środę i czwartek. Najmniejszy skwar w środowe popołudnie będzie na wschodzie, ale i tak w Białymstoku będzie 25 st. C. Najgoręcej tego dnia - 32 st. C - będzie w Zielonej Górze.

W czwartek już w całej Polsce słupki na termometrach w ciągu dnia pokażą wartości powyżej 30 st. C w cieniu. Pięć stopni więcej od tej granicy będzie w Szczecinie i Wrocławiu. Na 36 st. C szykujmy się w Poznaniu, a na 37 st. C w okolicach Zielonej Góry.

Na 40 st. C w cieniu może się nie skończyć

Część modeli pogodowych pokazuje nawet skwar przekraczający w Lubuskiem i Dolnośląskiem 40 st. C w cieniu.

Eksperci spierają się, czy ta wartość zostanie przekroczona, ale większość synoptyków jest zdania, że padną rekordy. Lekarze ostrzegają, że taki upał może zabijać i radzą bezwględną ochronę przed słońcem.

W czwartek wieczorem musimy liczyć się już także z gwałtownymi burzami na południowym wschodzie. Nie jest też wykluczone, że pod koniec tygodnia układ mas powietrza nad Europą zmieni się na tyle, że już w piątek w północnej części Polski czeka nas znaczne ochłodzenie.