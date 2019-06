Otwierają się wrota piekieł. Nadchodzi fala ekstremalnego upału

Meteorolodzy jeszcze nie dowierzają, ale Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych zapowiada nową falę ekstremalnego gorąca. Już za kilka dni temperatura w Polsce ma sięgnąć 40 stopni C. Czerwiec 2019 może się okazać najgorętszym od ponad 200 lat historii pomiarów.

Komentator niemieckiego serwisu Wetter.de nazwał powiew afrykańskiego gorąca "brutalną falą upału". Tam biją już na alarm, że będą to najgorętsze dni w tym roku. Podmuch powietrza o temperaturze 45 stopni C wedrze się na kontynent europejski znad Afryki Północnej. W najbliższych dniach pokona trasę od wschodnich wybrzeży Hiszpanii, przez południową Francję (25 czerwca), do Niemiec (26 czerwca), a kolejnego dnia dotrze do Polski.