Pogoda. Nadchodzą ekstremalnie silne burze. "Spodziewany grad 5-8 cm"

Po upalnym weekendzie, kiedy w niedzielę zanotowano aż 37,7 st. C, poniedziałek ma być jeszcze niespokojniejszy. Najnowsze prognozy pokazują, że czekają nas gwałtowne burze z gradem. "Spodziewajmy się też niszczycielskich porywów wiatru dochodzących do 130 km/h" - alarmują Łowcy Burz.

Pogoda. To był upalny weekend - podkreślają zgodnie synoptycy. W Polsce odnotowano temperatury sięgające prawie 40 stopni. Chodzi o trzy miejscowości: Krzyż (38,1 stopni), Radzyń (38,0 stopni) oraz Świnoujście (37,6 stopni). Ale afrykański żar rozlał się niemal po całym kraju, bo termometry pokazywały m.in.: Poznań (37,3 st. C), Wrocław (37 st. C), Warszawa (35,2 st. C), Gdańsk (34,2 st. C), Kraków (34,1 st. C), Gdańsk (34,2 st. C) oraz w Lublin (32,2 st. C).