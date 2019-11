Pogoda na długi weekend. Zrobi się zimno. W górach śnieg. Rano gęste mgły

Pogoda robi się coraz bardziej zimowa. W najbliższych dniach możemy spodziewać się spadku temperatury. Trzeba uważać na gęste mgły, które będą pojawiać się w drugiej części nocy i nad ranem w północno-wschodniej i wschodniej Polsce.

Pogoda. Już od środy w całym kraju ochłodzi się. W całym kraju temperatury wahać się będą od 8 do 12 stopni. Cieplej zrobi się jedynie w sobotę. Jak prognozują synoptycy, termometry pokażą od 9 st. C na północnym zachodzie do 16 st. C na południowym wschodzie. To będzie zdecydowanie najcieplejszy dzień w czasie nadchodzącego długiego weekendu.