Pogoda. IMGW ostrzega: będzie wiało!

Na początku tygodnia w Polsce może wystąpić silny wiatr. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada, że w poniedziałek szczególnie mocno powieje w południowej części kraju.

Według synoptyków IMGW aura w niedzielę nie przyniesie żadnych niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Inaczej będzie w poniedziałek. W rejonach podgórskich województw podkarpackiego, śląskiego i małopolskiego meteorolodzy przewidują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 35 kilometrów na godzinę, a w porywach do 70 km/h.

W związku z silnym wiatrem, IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alerty będą obowiązywały od godz. 7:30 w poniedziałek do 7:30 we wtorek.

IMGW zaleca ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Synoptycy uczulają, by zamknąć okna i drzwi, nie parkować pod drzewami i zachować szczególną ostrożność podczas jazdy autem.

Mimo silnych podmuchów, poniedziałkowa aura będzie korzystna. W całym kraju będzie ciepło, zwłaszcza na południu. 15 st. C pokażą termometry na Podkarpaciu i Śląsku. W Wielkopolsce i na Mazowszu będzie tylko nieznacznie chłodniej (odpowiednio: 14 i 13 st. C). Najzimniej, ale wciąż ciepło będzie na Pomorzu (10 st. C).