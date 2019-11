Wróci niebezpieczna pogoda. Zmiana w prognozach

Pogoda da nam odpocząć tylko do poniedziałku. Tego dnia musimy spodziewać się bardzo silnego wiatru - przede wszystkim na południu. Mieszkańcy północno-zachodnich regionów powinni być z kolei gotowi na ochłodzenie.

W niedzielę już nie będzie tak wietrznie, a za sprawą docierającego do nas z południa ciepłego, afrykańskiego i śródziemnomorskiego powietrza niemal w całym kraju wciąż - jak na tę porę roku - będzie dość ciepło. Możemy liczyć nawet na 15-17 st. C.

Pogoda. W prognozach ochłodzenie na północy i zachodzie, w górach Halny

Najsilniej w poniedziałek wiać będzie w Sudetach i Beskidach. Temperatura utrzyma się na poziomie od 10 do 15 st. C. We wtorek i w środę na zachodzie oraz na północy czeka nas zmiana. Ochłodzi się i termometry wskażą od 7 do 9 st. C.