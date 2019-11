Pogoda. Napór "Gunthera" na "Palomę". Wkracza afrykańskie powietrze

Pogoda w weekend napawa optymizmem. Z kierunków południowych docierać do nas będzie ciepłe, afrykańskie i śródziemnomorskie powietrze. Nie popsuje tego nawet napór "Gunthera" na "Palomę".

Pogoda. Na wschodzie "rządzić" będzie rozległy i stacjonarny, ale pogodny wyż o nazwie Paloma, którego centrum zadomowi się nad środkową Rosją. Natomiast zachodnia Europa pozostanie pod wpływem kolejnych ośrodków niżowych, które blokowane przez Palomę zmuszone będą do wędrówki "południkowej” po trajektorii Afryka Północna – Morze Śródziemne – Europa Zachodnia – Skandynawia. Pierwszy z ośrodków niżowych, który napierając na Palomę zmuszony będzie do ucieczki nad Skandynawię, nosi nazwę Gunther.

Taki rozkład ciśnienia ("na wschodzie wyż, a na zachodzie niż”) sprawi, że podczas weekendu z kierunków południowych docierać do nas będzie ciepłe, afrykańskie i śródziemnomorskie powietrze.

Niestety, pomimo, że pogoda będzie nam dopisywać, to wzrost różnicy ciśnień (napieranie Gunthera na Palomę) sprawi, że już w piątek na zachodzie, a w sobotę już w całym kraju powieje porywisty wiatr. W porywach dochodził będzie do 50 – 60 km/h. Dopiero w niedzielę, kiedy Gunther "odpuści” i przemieści się nad Skandynawię, prędkość wiatru zdecydowanie osłabnie.

Uwaga, z piątku na sobotę i w sobotę w całym paśmie gór powieje silny, południowy wiatr, który w porywach przekraczał będzie 100km/h. W Karpatach Zachodnich pojawi się halny. Uważajmy, bo pojawienie się w górach tak silnego, południowego wiatru może przyczynić się do łamania drzew, zrywania linii energetycznych i połaci dachów oraz powstania lokalnych strat materialnych.

Za sprawą docierającego do nas z południa ciepłego, afrykańskiego i śródziemnomorskiego powietrza podczas weekendu w całym kraju będzie bardzo ciepło. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 11–13 stopni na północy i wzdłuż zachodniej granicy do 15–17 w centrum i na południu kraju. Nieco chłodniejsza będzie niedziela, ale tylko na północnym zachodzie, gdzie temperatura nie przekroczy 10 stopni i zatrzyma się pomiędzy 8. a 9. kreską.

W sobotę w pasie południowym (od przedgórza karpackiego do linii Częstochowa – Kielce) temperatura może być jeszcze wyższa od tej prognozowanej i nie wykluczone, że lokalnie będzie nawet 20 stopni .

Przyszły tydzień na przeważającym obszarze kraju zapowiada się pogodny i słoneczny, a niewielkie opady deszczu od czasu do czasu pojawiać będą się głównie na zachodzie i północnym zachodzie.

Temperatura utrzyma się na przyzwoitym poziomie. Będzie od 10 do 15 stopni, tylko we wtorek i w środę na zachodzie i na północy przejściowo ochłodzi się o kilka kresek i tam termometry wskażą od 7 do 9 stopni.