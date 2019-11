WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Pogoda. Szykują się spore zmiany. Temperatura wzrośnie nawet do 20 stopni. W górach trudne warunki Pogoda może nas w najbliższych dniach zaskoczyć. Szykuje się znaczny wzrost temperatury. W weekend na termometrach możemy zobaczyć nawet ponad 20 stopni. Tymczasem w niektórych partiach gór zrobił się prawdziwie zimowy krajobraz. Prognoza pogody na weekend wielu zachwyci (WXCharts) Jak wskazuje portal twojapogoda.pl, koniec tygodnia zapowiada się wyjątkowo ciepło. Wyraźny wzrost temperatury zacznie się już w piątek. Wówczas niże odsuną się nad Skandynawię i dostaniemy się pod wpływ wyżu znad Rosji. Dzięki temu pogoda poprawi się i do niedzieli włącznie chwil ze słońcem nie będzie nam brakować. W czwartek z wyższymi temperaturami mamy do czynienia jedynie na wschodzie kraju. Tam napływa bardzo ciepłe powietrze podzwrotnikowe znad północnej Afryki - tłumaczy portal fanipogody.pl. Dzięki temu termometry pokazują powyżej 10 stopni, przeważnie od 11 do 16. Na zachodzie jeszcze dość chłodno i temperatura waha się od 6 do 8 stopni. Dopiero od piątku południowe, śródziemnomorskie ciepło rozleje się na obszar całego kraju. Zapowiadają się bardzo wysokie temperatury jak na połowę listopada. Do niedzieli włącznie termometry wskażą od 10-13 stopni na zachodzie do 15-17 na wschodzie i południu. Twojapogoda.pl prognozuje, że najcieplej będzie tam, gdzie powieje halny, czyli na terenach okołogórskich. Temperatura w sobotę może tam sięgnąć niemal 20 stopni. Również ciepłe zapowiadają się noce, stąd wszystkie poranki bez przymrozków z temperaturą na "zdecydowanym plusie". Synoptycy Cumulusa zwracają jednak uwagę, że temperaturę odczuwalną będzie obniżał wiejący w weekend wiatr. W piątek i w sobotę porywy do 50-60 km/h obejmą już cały obszar kraju. Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na pogoda.wp.pl. Pogoda w górach Tatrzański Park Narodowy wydał komunikat, w którym ostrzega turystów przed wycieczkami w góry. "Warunki do uprawiania turystyki są niekorzystne. Na niektórych szlakach mogą zalegać pojedyncze drzewa i gałęzie, które są na bieżąco usuwane. Wszystkie szlaki są mokre, w niektórych miejscach (w tym na drodze do Morskiego Oka za Wodogrzmotami Mickiewicza) stoi woda. Wiatr halny wytopił znaczną część śniegu, niemniej jednak zalega on jeszcze w wyższych partiach Tatr, powyżej około 1800m n.p.m." - czytamy na stronie TPN. Pracownicy parku zwracają uwagę, że na szlakach jest bardzo ślisko. "W niższych partiach gór są duże ilości błota, zwłaszcza w rejonie Doliny Chochołowskiej. W Dolinie Chochołowskiej oraz Lejowej, Wspólnota Leśna 8 Wsi prowadzi prace leśne. Prosimy stosować się do poleceń osób prowadzących prace. Należy pamiętać, że listopadowe dni są wyjątkowo krótkie. Słońce zachodzi już około godziny 16:00. Wycieczkę trzeba zaplanować tak, aby powrócić ze szlaku przed zmrokiem" - brzmi komunikat. Tymczasem prawdziwie zimowe warunki panują w Sudetach. Na Śnieżce leży ponad 20 cm śniegu. GOPR ostrzega turystów, że na szlakach jest bardzo ślisko. Miejscami możliwe oblodzenie.