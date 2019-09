Podkarpacie. Ukraińskie służby miały próbować zwerbować gangsterów

Media donoszą, że bracia Aleksiej i Jewgienij R. prowadzący agencje towarzyskie na Podkarpaciu, przez wiele lat byli "pod lupą" ukraińskich służb. W latach 2003-2011 agenci mieli najróżniejszymi sposobami próbować przekonać ich do współpracy.

Tymczasem Onet dotarł do akt sprawy i zeznań, które gangsterzy składali w Sądzie Okręgowym w Tarnowie. Wynika z nich, że od wielu lat ukraińskie służby - ściśle powiązane z rosyjskimi - "stawały na głowie", ale nakłonić Aleksieja i Jewgienija R. do współpracy. Cel? Dziennikarze wskazują, że gangsterzy z pewnością posiadali nagrania - sekstaśmy - ważnych osób, które korzystały z ich agencji towarzyskich. Nośniki z takimi materiałami mogły mieć dla strony ukraińskiej - czy rosyjskiej - ogromną wartość.

Z zeznań ma wynikać, że bracia R. byli namawiani do współpracy prośbą, a potem groźbą. Przypomnijmy, że mężczyźni mieszkają w Polsce od lat dziewięćdziesiątych. W 2000 r. otrzymali polskie obywatelstwo. Oficjalnie zajmują się działalnością gospodarczą polegającą na prowadzeniu hoteli, restauracji, wynajmie i handlu nieruchomościami. "Faktycznie jednak prowadzą sieć domów publicznych na Podkarpaciu, do której sprowadzali na przestrzeni lat setki kobiet, głównie z Ukrainy" - pisze Onet.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy miała zacząć się nimi interesować w 2003 roku. Mężczyźni odrzucili jednak początkowe oferty współpracy, więc w 2005 roku druga strona zmieniła taktykę. Jak czytamy, to wtedy na celowniku SBU pojawił się Witalij H., przyjaciel Aleksieja i Jewgienija. – Pytali mnie, jak często i co bracia przewożą przez granicę, czy nie przewożą CD–romów, pendrive’ów oraz dlaczego nie przyjeżdżają na Ukrainę – zeznał Witalij H.

Rusłan B. - wdzięczny przyjaciel, który zaczął grozić

Ponieważ dotarcie do niego również nie przyniosło efektów, na horyzoncie miał pojawić się Rusłan B., pseudonim "Bazar". Dawny znajomy potrzebował pomocy, a bracia R. mieli mu pomóc pożyczając dużą sumę pieniędzy. W zamian mężczyzna miał zaproponować, że zacznie pracować dla Aleksieja i Jewgienija, a tym samym odpracuje swój dług.

Po pewnym czasie Rusłan B. zdradził, że ma kontakty z ukraińskimi służbami i zaczął namawiać braci do współpracy. Chętnie mówił ponoć o technikach operacyjnych SBU. Groził, że jeśli sutenerzy nie podzielą się swoją wiedzą z oficerami z Ukrainy, wpadną w kłopoty.

Co ciekawe, miał przekazać braciom kopię pisma ukraińskiej prokuratury, w którym ta zwraca się do polskich śledczych o pomoc w sprawie, gdzie podejrzanymi są właśnie bracia R. Rusłan B. miał przekonywać, że nawet jeśli służby nie dysponują prawdziwymi dowodami na działalność przestępczą sutenerów, bez trudu je spreparują i przekażą stronie polskiej. To oznaczałoby poważne kłopoty.