"Sok z Buraka" wynajął bez przetargu lokal w Płocku? Jacek Ozdoba zawiadamia prokuraturę

Warszawski radny PiS Jacek Ozdoba zapowiedział, że złoży do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego. Polityk PiS twierdzi, że włodarz miasta bez przetargu i na preferencyjnych zasadach wynajął lokal stowarzyszeniu Wolne Miasto Płock.

Jacek Ozdoba, radny PiS z Warszawy i kandydat tej partii do Sejmu w okręgu płockim, zorganizował we wtorek konferencję prasową przed Prokuraturą Krajową w Warszawie. Zapowiedział złożenie zawiadomienia do Prokuratury Krajowej ws. decyzji prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego. Twierdzi, że włodarz miasta przekazał lokal miejski stowarzyszeniu Wolne Miasto Płock, którym kieruje Andrzej Szuliński.