Paweł Rabiej komentuje awanturę wokół "Soku z Buraka": Diabeł ubrał się w ornat

- To mi przypomina sytuację, kiedy diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę dzwoni. Nie ma większej fabryki hejtu niż TVP i magazyn, który pan wymienił. To jest typowe odwracanie uwagi od tego, co się działo w ministerstwie sprawiedliwości, gdzie hejtowano i szczuto na sędziów - podkreślił zastępca Rafała Trzaskowskiego.