Wybory parlamentarne 2019. Mateusz Morawiecki: To my walczyliśmy o wolność

- My walczyliśmy o wolność, a na listach naszych konkurentów jeden premier z SLD, drugi, trzeci. Gdzie oni byli w latach 80.? - pytał premier Mateusz Morawiecki w Świdnicy. Szef rządu obiecał też mieszkańcom budowę drogi ekspresowej z Wrocławia do Wałbrzycha przez Świdnicę.

- Nawet tu, w Świdnicy, niedawno doszło do ataku tych najprawdopodobniej nietrzeźwych osób z tęczową flagą podczas naszych świętych okoliczności, naszej mszy świętej. Nie wolno dopuszczać do bezczeszczenia naszej wiary. Będziemy bronić naszej wiary. Polskość to solidarność, polskość to wierność ideałom i polskość to wolność. My reprezentujemy te wartości - powiedział do mieszkańców Świdnicy Mateusz Morawiecki.