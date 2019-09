Prymas Wojciech Polak o słowach Jarosława Kaczyńskiego: Nie mają nic wspólnego z nauczaniem Kościoła

- Nie jest to absolutnie stanowisko Kościoła katolickiego w Polsce, ani w ogóle stanowisko Kościoła katolickiego - powiedział prymas Polski Wojciech Polak. Chodzi o wypowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w Lublinie. Stwierdził on, że "poza Kościołem jest nihilizm".

- Nie jest to absolutnie stanowisko Kościoła katolickiego w Polsce, ani w ogóle stanowisko Kościoła katolickiego. Gdyby tak było, to moja obecność tutaj byłaby co najmniej dziwna. Uważam, że to jest wypowiedź, która nie ma nic wspólnego z nauczaniem Kościoła. To może być pogląd, wizja kogoś, kto ją wypowiada - powiedział prymas Polak.

- Absolutnie to nie jest wizja Kościoła, która jest związana z Kościołem katolickim. Mogą być to poglądy, co do poglądów nie będę dyskutował z takimi czy innymi osobami, natomiast co do wizji na pewno nie. Nie mam żadnych wątpliwości - dodał.