Arcybiskup Marek Jędraszewski zwolnił pracownice. Jest nowe oświadczenie kurii

"Podjęte działania dotyczą zakończenia współpracy jedynie z koordynatorem biura, panią Joanną Adamik, i jej dwiema najbliższymi współpracowniczkami, które są osobami niezamężnymi" - pisze Archidiecezja Krakowska.

W ostatnich dniach media informowały, że arcybiskup Marek Jędraszewski zwolnił całe biuro prasowe . "To pięć matek z dziećmi" - podkreślano. Teraz na stronie Archidiecezji Krakowskiej pojawił się specjalny komunikat w tej sprawie.

Teraz Adamik odniosła się do opublikowanego oświadczenia. "Nareszcie wiem! Zwolnili mnie i Kasię Katarzyńską za to, że nie mamy mężów, tylko samotnie (dodam, że z wyboru i będąc praktykującymi katoliczkami) wychowujemy adoptowane dzieci i jesteśmy rodzinami zastępczymi dla innych dzieciaków, a Monikę Jaracz tylko za to, że nie ma męża ani dzieci" - napisała.