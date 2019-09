Wojciech Pszoniak nagrał nowe wideo. Znów apeluje

Filmik znanego aktora sprzed kilku dni wywołał falę oburzenia. Teraz w ramach akcji "Nie świruj, idź na wybory" Wojciech Pszoniak pokazał nowe, nieco inne nagranie.

"Nie świruj, idź na wybory!" to akcja, w której gwiazdy chcą mobilizować Polaków do głosowania 13 października. Niespodziewanie całość przerodziła się w skandal. Po filmiku opublikowanym przez Wojciecha Pszoniaka, część polityków (w tym PiS i PO), dziennikarzy i Rzecznik Praw Obywatelskich stanowczo go skrytykowała. W ich mniemaniu wideo obrażało osoby chore psychicznie i bazowało na parodiowaniu ich. "Apelujemy o poszanowanie praw i godności osób z zaburzeniami" - zareagowało także Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.