Francja. "Żółte kamizelki", anarchiści i chaos na ulicach Paryża. Ponad 100 zatrzymanych

Zdemolowane sklepy, powybijane szyby, gaz, tysiące manifestantów i jeszcze więcej sił porządkowych - tak wyglądały w sobotę ulice Paryża we Francji. 45. protest "żółtych kamizelek" zakończył się bilansem wielu zatrzymanych i poszkodowanych.

Oprócz znanych już postulatów (główny to dymisja prezydenta Emmanuela Macrona) manifestanci wyraźnie sprzeciwiali się zakazowi zgromadzeń "żółtych kamizelek" w kilku miejscach stolicy, zwłaszcza w rejonie Pól Elizejskich.

To tam doszło do jednych z najpoważniejszych starć. Policja użyła armatek wodnych, gazu łzawiącego i gumowych kul. "Tylko do godziny 13 zatrzymanych było 106 osób, a 43 umieszczono w areszcie" - podają lokalne media.