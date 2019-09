Internauci oburzeni akcją: "Nie świruj, idź na wybory". "Kpina z niepełnosprawnych"

"Nie świruj, idź na wybory!" - apelują w krótkich filmikach znani aktorzy. Internauci nie zostawiają na akcji suchej nitki. Zdaniem wielu z nich, artyści dopuścili się "parodiowania osób niepełnosprawnych". - To paskudne - krytykują.

"Stygmatyzuje akcja. We Francji by nie przeszła natychmiast budząc wszystkich humanistów i obrońców praw człowieka, osób niepełnosprawnych" - komentuje na Twitterze publicysta i specjalista od marketingu politycznego Eryk Mistewicz. "Niesamowite, naprawdę nie wierzę" - dodaje.

Akcja najwyraźniej nie przypadła do gustu również Dominice Długosz z "Newsweeka". "Te spoty 'nie świruj' to jest kolejny dowód na to, że wybitni aktorzy powinni grać wybitne role i jak najmniej próbować wpływać na politykę. Niezrozumiałe, nieładne i bardzo łatwe do nadinterpretacji. Szkodliwe" - pisze.