PO nie postawi Donalda Tuska pod ścianą. Tomasz Siemoniak: jest tak ważny, że będziemy go prosić

Wiceprzewodniczący PO tłumaczył się ze słów Grzegorza Schetyny o ultimatum dla szefa Rady Europejskiej. Tomasz Siemoniak chwalił również obecnego lidera PO, w kontekście walki o przywództwo w partii.

Grzegorz Schetyna mówił w środę, że widzi się z Donaldem Tuskiem 20-21 listopada w Zagrzebiu. Do tego czasu szef Rady Europejskiej miał się określić, czy wystartuje wyborach prezydenckich 2020. Słowa lidera PO tłumaczył Tomasz Siemoniak. - To nie tak. Tusk zrobi, co będzie uważał. Wie o dwóch rzeczach, że kalendarz wyborczy znacznie przyśpieszył i trzeba wybrać kandydata z największymi szansami - mówił na antenie TVN24.

Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej przekonuje, że nie ma tutaj mowy o ultimatum. - To byłoby absurdalne, gdybyśmy go stawiali pod ścianą. Donald Tusk jest dla nas na tyle ważny i stanowi tak dużą wartość dodaną, że gdy tylko będzie otwarta furtka, to będziemy go prosić o podjęcie decyzji - tłumaczył.