Donald Tusk nie spełni ultimatum Grzegorza Schetyny. Lider PO bez poparcia w sprawie prawyborów prezydenckich

Grzegorz Schetyna walczy o przetrwanie w PO. Stawia – zdaniem naszych rozmówców z ugrupowania – kuriozalne ultimatum Donaldowi Tuskowi oraz osłabia pozycję Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Podczas gdy Andrzej Duda już prowadzi kampanię w najlepsze, a start Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL) zostanie ogłoszony w niedzielę, kierownictwo Platformy drepcze w miejscu.

Rozmówca Wirtualnej Polski: – Grzegorz przyszedł z jakąś koncepcją na poziomie ogólników, miał nawet nazwiska ludzi, którzy takie prawybory mieliby przeprowadzić. Zarząd ich jednak nie poznał. To, o czym mówił przewodniczący, nie zyskało akceptacji. "Za" były może ze trzy osoby. Dlatego sprawę przeciągnięto do kolejnego Zarządu.

Kolejny rozmówca: – Sama idea prawyborów wewnętrznych - zapoczątkowana przecież przez nas w 2010 r., gdy do rywalizacji o kandydaturę w wyborach prezydenckich stanęli Radek Sikorski z Bronisławem Komorowskim – jest ok. Ale nie na kilka miesięcy przed wyborami w 2020! Tu nie ma czasu na taki wewnętrzny "rollercoaster". Tu trzeba działać, podejmować konkretne decyzje, jechać już z kampanią. Nasz kandydat za chwilę powinien być ogłoszony! A my ciągle stoimy w miejscu.