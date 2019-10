Bój o Senat, walka o przywództwo i gra o tron w wyborach prezydenckich. Lider PO liczy szable

Grzegorz Schetyna zwiera szeregi. Przewodniczący PO wezwał senatorów Koalicji Obywatelskiej na spotkanie "na szczycie" w piątek w samo południe. Polityk walczy o utrzymanie przywództwa w partii, a w tym ma pomóc zachowanie większości w nowym Senacie. To gra o najwyższą stawkę. I wpłynie na całą opozycję. A także na wybory prezydenckie w 2020 r.

– To, jak bardzo Grzegorzowi zależy na utrzymaniu władzy i w nowym Senacie, i w partii, świadczy fakt, że zadzwonił w środę z gratulacjami do Bogdana Zdrojewskiego – mówi nam ważny polityk Platformy. – Bogdan się tego nie spodziewał – słyszymy.

Politycy PiS zaprzeczają, mimo to temat wywołał burzę. W kuluarach na Wiejskiej krążą spekulacje, że PiS nie zwoła posiedzenia "nowego" Senatu, dopóki nie będzie miało 51 senatorów – a więc większości. Prof. Grodzki: – Takie sygnały docierają do wszystkich senatorów.

– Grzegorz Schetyna przegrał swoje wybory, zrobił kompromitujący wynik [we Wrocławiu] i doprowadził swoją partię do bardzo złego wyniku w wyborach do Sejmu. Nie ma żadnego moralnego prawa ktoś, kto przegrał, by dyktować tym przyszłym senatorom, którzy z PiS-em wygrali, czegokolwiek – mówi w rozmowie z WP w Sejmie nowy senator, były polityk PO Michał Kamiński.