Najpierw Senat, potem Pałac? Małgorzata Kidawa-Błońska szansą opozycji. Wybory prezydenckie w zasięgu

Wybory prezydenckie są ostatnią szansą opozycji na zatrzymanie "walca" PiS. Małgorzata Kidawa-Błońska coraz częściej wymieniana jest jako ta, która może stawić czoła Andrzejowi Dudzie. I tak się stanie. Była marszałek Sejmu zostanie przedstawiona jako kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta.

– Stawką tych wyborów jest to, czy nasze życie będzie ponure, pełne złości, a czasem nienawiści, czy będzie takie jak pani marszałek Kidawa-Błońska: normalne, pogodne, mądre i dobre – w taki sposób Donald Tusk udzielił poparcia byłej już kandydatce Koalicji Obywatelskiej na premiera.

To było tuż przed wyborami parlamentarnymi – przegranymi dla KO. Teraz największa formacja opozycyjna myślami jest już w maju 2020. To wtedy rozstrzygnie się, czy pełnia władzy wykonawczej pozostanie w rękach obozu Zjednoczonej Prawicy.

Tym kimś ma być Małgorzata Kidawa-Błońska, była marszałek Sejmu, która porozumiała się w tej sprawie z Grzegorzem Schetyną. – Jestem za tym, żeby Małgosia reprezentowała nas w wyborach prezydenckich – mówi WP Izabela Leszczyna, która reprezentowała Koalicję Obywatelską w przedwyborczej debacie w TVN. To pierwsza tak jednoznaczna deklaracja, która pada z ust z polityka należącego do władz partii.

Sondaż na plus

– Za Małgosią Kidawą-Błońską przemawiają dziś dwie rzeczy – przekonuje w rozmowie z WP Katarzyna Lubnauer , współliderka Koalicji Obywatelskiej. – To znakomity wynik w Warszawie [ponad 400 tys. głosów i zdeklasowanie Jarosława Kaczyńskiego - przyp. red.] oraz najnowszy sondaż prezydencki, którego wyniki także robią wrażenie.

Lubnauer przywołuje szeroko cytowane w mediach badanie IBSP i serwisu StanPolityki.pl. Wskazuje ono, że gdyby wybory prezydenckie odbyły się w ostatnią niedzielę – i doszłoby do II tury – to Małgorzata Kidawa-Błońska zremisowałaby z bardzo dziś przecież popularnym Andrzejem Dudą.

– To wielki kapitał, który może zaowocować w maju 2020 – uważa rozmówczyni WP.

A komentatorzy przekonują: "Wynik w Warszawie szybko wzmocni Małgorzatę Kidawę-Błońską wizerunkowo i politycznie. To się właśnie dzieje".

– Będę z całych sił taką kandydaturę popierała i namawiała panią marszałek do podjęcia tej rękawicy. Uważam, że ma ogromne szanse na pokonanie Andrzeja Dudy.

Polityk PO opowiada o swoich kampanijnych wizytach w kilku okręgach z Kidawą-Błońską. – To, jak Małgorzata rozmawia z ludźmi, którzy prowadzą jakiś mały sklepik, przechodniami, sprzedawcami na bazarach, po prostu zwykłymi Polakami - tego inni politycy powinni się od Małgosi uczyć. Ona jest z jednej strony zwykłą Polką, która sama gotuje, sprząta, robi zakupy, a z drugiej - byłą rzeczniczką rządu i marszałkinią Sejmu. Że już nie wspomnę o jej wspaniałych korzeniach – wymienia posłanka Leszczyna.

Kidawa jest prawnuczką premiera II RP Władysława Grabskiego i prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. A także żoną reżysera Jana Kidawy-Błońskiego. Sama jest producentką filmową, szanowaną w środowisku. Nie to jednak będzie najważniejsze, jeśli chodzi o jej wskazanie na kandydatkę Koalicji Obywatelska na prezydenta.

– Kiedy pojawia się ktoś "nowy", od razu dostaje od wyborców plusa na wejściu. Nowością była kandydatura Małgorzaty na premiera w kampanii. Wyborcy opozycji to zaakceptowali, stąd tak świetny wynik w Warszawie – mówi Wirtualnej Polsce Joanna Kluzik-Rostkowska.

Jak wyjaśnia dalej była minister edukacji: – Jako polityk jednak Małgosia przecież nie jest "nowa", pytanie więc, jak zadziałałoby to w kolejnej kampanii. Trudno jest utrzymać ten "efekt świeżości", efekt "wow". Małgosia jednak jest "przećwiczona", dlatego ma dużo większe szanse na wypracowanie sobie trwałego, dużego poparcia.

A co z poparciem politycznym? Kidawa–Błońska może liczyć na ciche (póki co) wsparcie Donalda Tuska. Jej wyjazd do Brukseli tuż przed wyborami też nie był przypadkiem w kontekście gier wewnętrznych w Platformie.