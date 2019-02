Grzegorz Schetyna: Tusk nie będzie rycerzem na białym koniu

W środę Donald Tusk, w czwartek Grzegorz Schetyna. Lider PO był gościem TVN24 i komentował wypowiedzi swojego wieloletniego przełożonego. Polityk zapewnił, że często rozmawia z szefem Rady Europejskiej i nie wyobraża sobie "odbudowywania Polski" bez niego.

- Ma bardzo dobrą orientację w sprawach polskiej polityki. Rozmawiamy często. Pisze plan na najbliższe miesiące i lata, dla siebie i dla opozycji - tak Schetyna odczytuje środowy wywiad Donalda Tuska w TVN24. Dzień później to on pojawił się w studiu "Faktów po Faktach".

Lider PO zaznaczył, że Tusk kończy kadencję w grudniu i to wtedy będzie "rozpisywał" polityczne plany. - Nie będzie rycerzem na białym koniu, do tej pory musimy sobie poradzić sami - powiedział.

Schetyna zgodził się, że najlepszym scenariuszem byłoby, gdyby Tusk wygrał wybory prezydenckie w maju 2020 roku. - Wygrana w wyborach do europarlamentu, wybory do Sejmu i Senatu i wreszcie prezydenckie - wyliczał polityk.

Zapytany o to, czy w dwóch najbliższych kampaniach liczy na osobiste wsparcie Donalda Tuska, odpowiedział wymijająco. - To zależy od tego, czy pełniony przez niego urząd mu na to pozwoli. Nie wyobrażamy sobie odbudowy Polski w Europie bez Donalda Tuska - powiedział Schetyna.