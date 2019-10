Wyniki wyborów. "Korupcja polityczna" w Senacie? Polityk PO ujawnia: przyszedł do mnie emisariusz z PiS

Senator Koalicji Obywatelskiej prof. Tomasz Grodzki ujawnia: – Byłem sondowany, czy dałbym się "wynająć" na ministra zdrowia w rządzie PiS. Partia rządząca po tym, jak straciła większość w Senacie, próbuje przekonywać polityków opozycji: przejdźcie na naszą stronę. Oczywiście nie za darmo. – To korupcja polityczna – grzmi lider Platformy.

Wybory do Senatu to porażka Prawa i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego traci tam większość. Z gabinetem marszałka Senatu pożegna się Stanisław Karczewski. Jak okazało się w poniedziałek po południu, opozycja zdobyła ponad 50 mandatów senatorskich. Na Wiejskiej czeka nas więc polityczne trzęsienie ziemi.

"W senackich gabinetach ruch jak na Marszałkowskiej" – żartują sejmowi reporterzy. Nie bez powodu: PiS chce przeciągnąć na swoją stronę senatorów Koalicji Obywatelskiej lub PSL, tak, by większość w izbie wyższej odzyskać. PiS będzie miało bowiem 48 senatorów; na swoją stronę zatem partia Kaczyńskiego będzie musiała "przeciągnąć" co najmniej trzy nazwiska, by odzyskać większość i pakiet kontrolny w Senacie. To będzie niebywale trudna misja, wręcz niemożliwa.