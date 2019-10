Grzegorz Schetyna: Donald Tusk musi się zdecydować, czy startuje w wyborach prezydenckich

Lider PO Grzegorz Schetyna stawia ultimatum Donaldowi Tuskowi. - Musi zdecydować, czy chce startować w wyborach prezydenckich - stwierdził. Decyzję musi podjąć przed 20 listopada - dodał.

Przewodniczący PO dodał, że sprawa przywództwa w partii rozstrzygnie się w styczniu. Do tego czasu ma on mandat do bycia liderem tego ugrupowania. - Będą nowe wybory, ale to jest na końcu etapu. Wszystko przed nami - stwierdził.