Sondaż: Donald Tusk powinien stanąć przeciw Andrzejowi Dudzie

Wybory prezydenckie 2020. Opozycja powinna wystawić jednego kandydata w walce o fotel najważniejszej osoby w państwie - tak uważa niemal połowa uczestników nowego sondażu. Większość z tych wyborców stawia na Donalda Tuska.

Przeciwne zdanie wyraziło 23 proc. ankietowanych, ale duża grupa - 30 proc. - była niezdecydowana co do opinii w tej sprawie.

Wybory prezydenckie 2020. "Oddzielnie opozycja bierze więcej"

Niezdecydowani i przeciwnicy pomysłu wystawiania wspólnego kandydata opozycji stanowią jednak większość. Politolog dr Sebastian Gajewski w rozmowie z "SE" porównuje tę sytuację do oczekiwań wyborców ws. jednej listy do Sejmu.

- Sondaże pokazywały, że jest zapotrzebowanie na taki projekt polityczny, ale jak przyszło co do czego, to okazało się, że opozycja bierze więcej, kiedy startuje oddzielnie - stwierdza Gajewski. Jego zdaniem Donald Tusk znalazł się na pierwszym miejscu zestawienia przede wszystkim dlatego, że nie uczestniczy w bieżącym sporze politycznym w kraju.