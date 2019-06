Płock. Tragedia na Pikniku Lotniczym. Samolot runął do Wisły. Nie żyje pilot

Jeden z samolotów wykonujących akrobację na Pikniku Lotniczym w Płocku runął do Wisły. Pilot przez długi czas był uwięziony w maszynie. Kiedy w końcu płetwonurkowie wydostali go na brzeg, stwierdzono zgon. Impreza została przerwana.

Do zdarzenia w Płocku doszło około godz. 10:55. Samolot Jak-52 rozbił się podczas manewru "korkociąg" - w odległości kilku metrów od brzegu, na wysokości spichlerza. Maszyna wpadła do wody z dużą prędkością, ok. 200 km/h, bez wyhamowywania. Widać to na opublikowanym nagraniu.