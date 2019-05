PiS i TVP pozywa Wojciecha Sadurskiego. Jest list otwarty naukowców z całego świata

"Jakiekolwiek kroki zmierzające do uciszenia jednego z nas, naukowców, zmierzają do uciszenia i represjonowania nas wszystkich, całej społeczności naukowej" - czytamy w liście otwartym podpisanym przez naukowców z całego świata. To reakcja na pozwy PiS i TVP wobec Wojciecha Sadurskiego.

Wojciech Sadurski z pozwami od TVP i PiS (Wikimedia Commons CC0, Fot: Warakorn)

Wszystko zaczęło się od wpisu, zamieszczonego przez prawnika i publicystę Wojciecha Sadurskiego. "Żaden przyzwoity człowiek nie powinien iść w paradzie obrońców białej rasy, którzy na chwilę schowali swe falangi i swastyki, w zmowie ze zorganizowaną grupą przestępczą PiS" - napisał Sadurski po Marszu Niepodległości.

Na reakcję Prawa i Sprawiedliwości nie trzeba było długo czekać: partia pozwała publicystę domagając się przeprosin na Twitterze oraz 20 tys. zł odszkodowania na cele charytatywne.

Nie tylko PiS chce sądzić się z Wojciechem Sadurskim. Pozew wniosła również Telewizja Polska. Poszło o wpis opublikowany na Twitterze po śmierci Pawła Adamowicza. Publicysta stwierdził, że polityk został "zaszczuty przez rządowe media". Stacja uznała, że to godzi w jej dobre imię.

Te dwa pozwy wywołały niemałe kontrowersje. Do sprawy odniósł się akademicki portal verfassungsblog.de. Na jego łamach pojawił się list otwarty ws. Wojciecha Sadurskiego. Podpisali się pod nim profesorwie z takich uczleni jak m.in.: King’s College London, Uniwersytet Yale, Uniwersytet Oksfordzki, Princeton, Uniwersytet Harvarda, czy Sorbona.

Sygnatariusze listu apelują do rządu o "racjonalny interes polskiego rządu" oraz o to, by zaprzestał "daremnej i kosztownej kampanii nękania prawnego". Sugerują, by PiS odrzuciło sprawę przeciwko Wojciechowi Sadurskiemu.

"Publikujemy ten list nie tylko jako wyraz wsparcia dla naszego kolegi Wojciecha Sadurskiego, ale także, aby podkreślić, że jakiekolwiek kroki zmierzające do uciszenia jednego z nas, naukowców, zmierzają do uciszenia i represjonowania nas wszystkich, całej społeczności naukowej" - czytamy w liście.

