PiS chce znieść prawo do odmowy mandatu. Partia Gowina przeciwko. "Istnieją wątpliwości prawne"

Porozumienie Jarosława Gowina sprzeciwia się projektowi klubu PiS zakładającemu zniesienie możliwości odmowy mandatu. Koalicjant PiS, partia wicepremiera i ministra rozwoju twierdzi wprost: to naruszenie wolności obywatelskich.

Rzeczniczka Porozumienia Jarosława Gowina i posłanka klubu PiS Magdalena Sroka mówiła w rozmowie z Wirtualną Polską, że propozycja zniesienia odmowy przyjęcia mandatu nie była nie była konsultowana z Porozumieniem. - Przesłaliśmy do naszego zespołu prawnego tekst nowelizacji z prośbą o opinię, ale mamy pewne obawy, czy nie narusza to podstawowych praw obywatelskich - mówiła nam Magdalena Sroka.

Zniesienie prawa do odmowy mandatu. "Krok w stronę państwa policyjnego"

Przypomnijmy: do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji kodeksu postępowania w sprawach dotyczących wykroczeń. Pomysł grupy posłów PiS zakłada m.in. propozycję zniesienia możliwości odmowy mandatu. Jeśli projekt wejdzie w życie, mandat będzie trzeba przyjąć, a dopiero później, jeśli się z jego nałożeniem nie zgodzimy, można go będzie zaskarżyć do sądu.